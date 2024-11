Grazie ad un accordo in extremis ripristinato il servizio idrico. Ma la situazione debitoria della società allo stato rimane pesante

Sembra essere stato risolto il problema del servizio idrico a Lamezia Terme. Lo ha reso noto la Multiservizi che ha annunciato la ripresa regolare dell’erogazione in tutta la città della piana. Sulla vicenda per giorni si è registrata una fortissima polemica che chiaramente ha colpito l’ente che gestisce il servizio idrico ossia la Multiservizi e di conseguenza la giunta Mascaro.



La società Multiservizi, la cui presidenza è stata affidata a Giuseppe Costanzo e che, da 15 anni ormai gestisce questo ed una serie di altri servizi a Lamezia e nel suo circondario, ha presentato proprio, nei giorni scorsi una relazione, contenente un conto economico che registra una perdita di circa 760mila euro per la società che gestisce uno dei servizi più importanti per conto del comune. Un dato negativo che comunque sembra aver caratterizzato la gestione degli ultimi dieci anni con un accumulo, così come è scritto nella relazione di quasi 4 milioni di euro. Ma come mai si è creato questo forte squilibrio economico per un servizio che dovrebbe reggersi sulle tariffe applicate ai cittadini utenti? Secondo l’attuale management della Multiservizi si tratta semplicemente del fatto che la Multiservizi avrebbe negli anni passati erogato il servizio sotto costo. Cioè i lametini avrebbero pagato molto meno, circa il 50% in meno, rispetto al resto dei comuni italiani.



A causa di questi ammanchi gestionali la Multiservizi nell’ultimo periodo non è riuscita a pagare la Sorical la quale a sua volta ha ridotto la portata di acqua potabile nella rete idrica di distribuzione del Comune di Lamezia Terme, motivando tale grave decisione con il ritardo nel pagamento delle fatture emesse per la fornitura all’ingrosso dell’acqua. Ad oggi il debito della Multiservizi verso Sorical ammonta a Euro 7.193.352,20. A fronte di tale debito quidi la Multiservizi è creditrice verso i cittadini



Il debito di Multiservizi nei confronti di Sorical è quindi riconducibile essenzialmente alla morosità degli utenti finali, che vale mediamente il 10% sul fatturato annuo. Chi ha sbagliato veramente in questo meccanismo perverso? Certamente ora il disagio di una gestione molto dubbia di un servizio fondamentale come quello idrico ricade tutto sui cittadini.

In ogni caso visto che è Natale , il problema sembra momentaneamente risolto. Dalla Multiservizi fanno sapere che “Grazie allo sforzo amministrativo del management della società ed al virtuoso piano economico messo in atto dal sindaco Mascaro, si è riusciti a trovare un accordo con la Sorical che ha così deciso di venire incontro alle nostre esigenze.”



Per il momento dunque la questione sembra risolta. Fino al prossimo intoppo con la certezza che le prossime bollette per i cittadini quasi sicuramente saranno molto salate.



Sonia Rocca