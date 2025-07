Venticinque gabbiani che si librano in volo, simbolo di vite spezzate troppo presto, ma anche di una spiritualità che continua a vivere oltre il dolore. È l'opera "L'Amore che non muore", dedicata alle vittime della Strada statale 106 inaugurata sul lungomare di Monasterace (Reggio Calabria). L'opera è stata realizzata dal maestro Antonio La Gamba in acciaio satinato tagliato a mano al plasma.

Il sindaco di Monasterace Carlo Murdolo ha richiamato tutti a un impegno urgente e necessario: da una parte, pretendere infrastrutture moderne e sicure, a partire dalla Statale 106, e dall'altra, guidare con responsabilità e consapevolezza.

Quindi lo zio di Francesco "Ciccio" Paparo, una delle vittime di incidenti sulla Statale, Andrea Anania, ha lanciato un appello, soprattutto ai giovani: «Anche a distanza di 10 anni, il dolore di una perdita è un dolore troppo grande. Che quest'opera sia per voi uno specchio di bellezza e riflessione, un monito a non abbassare mai la soglia dell'attenzione quando siete alla guida».

«Quest'opera - ha detto Fabio Pugliese, direttore operativo dell'Organizzazione 'Basta vittime sulla Strada statale 106' - mi ha toccato profondamente. Per anni ho visto corpi senza vita strappati alle lamiere contorte della statale106. Vedere quelle stesse lamiere trasformarsi in gabbiani è un'immagine potentissima: è la speranza che portiamo nel cuore, che queste tragedie possano davvero finire. Una volta per tutte».