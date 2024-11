Miami è acclamata a livello internazionale per la sua scena artistica contemporanea all'avanguardia, la vita notturna chic, le spiagge tropicali e il clima temperato tutto l'anno. Negli ultimi anni è diventata anche una delle mete preferite per condomini di lusso, e tra questi citiamo il primo della lista, il “One Thousand Museum”, lo straordinario grattacielo progettato da Zaha Hadid Architects.

E proprio al 57esimo piano di questo grattacielo si colloca l’ultimo lavoro dell’architetto e designer Giuseppe Samà, giovane calabrese che da alcuni anni si è trasferito a Manhattan dove, passo passo, ha ottenuto straordinari successi professionali.

Si tratta di un penthouse di 2500 metri quadrati con vista a 360 gradi su tutta Miami. Come in tutti i suoi progetti, l’architetto Samà ci mostra quello che più gli riesce meglio, uno spazio elegante e raffinato curato nei minimi dettagli tutto Made in Italy. Tantissime le aziende italiane che ha coinvolto, molte calabresi, ed il risultato ha superato ogni aspettativa. Dice il brillante architetto calabrese: «Ho cercato di creare una residenza-museo. L’ispirazione mi è venuta proprio dal nome che porta il grattacielo ed al cliente è piaciuta tanto. Al suo interno infatti sono collocate delle vere e proprie opere d’arte, soprattutto sculture. Questo proprio per dare al cliente e ai suoi ospiti la possibilità di godersi la residenza circondato da opere d’arte».

Un altro importante progetto che si aggiunge al suo prestigioso portfolio. In appena cinque anni l’architetto Samá si è saputo distinguere per il suo unico talento in una città tanto difficile come New York. Ha creato il suo studio Giuseppe Samà Design Studio collocato nella nuova sede alle spalle di Bryan Park, nel cuore di Manhattan. E da lì, dal suo laboratorio di idee, si muove per tutta l’America, ricercatissimo come non mai, da New York a Miami, da Los Angeles a Beverly Hills continuando a farci sognare e renderci orgogliosi di ciò che l’Italia sia capace di fare.