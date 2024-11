I giocatori al termine del match come di consueto sono andati a festeggiare sotto il settore dove erano presenti circa 1200 supporters della squadra calabrese. Sulla canottiera che il bomber portava sotto la maglia da gioco c’era impresso il nome “Mimmolino”

Il Catanzaro questo pomeriggio ha vinto 1 a 0 in trasferta contro il Latina. I giocatori giallorossi, a fine match, come di consueto, sono andati a festeggiare sotto il settore riservato agli ospiti dove erano presenti circa 1200 supporters della squadra calabrese. Sulla canottiera che Iemmello, catanzarese doc e uomo squadra in toto, portava sotto la maglia da gioco c’era impresso il nome “Mimmolino”.

Il bomber ha voluto ricordare Domenico Coppola, storico ultrà giallorosso, morto prematuramente, all’età di 56 anni, a seguito del complicarsi di una grave malattia. Iemmello ha anche condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui viene ritratto con indosso la canottiera. Non è mancato inoltre tutto l’affetto e il cordoglio dei tifosi che, oltre ad aver esposto uno striscione con il nome dello storico ultrà, più volte, durante la gara hanno intonato il coro “Mimmolino con noi”. Iemmello durante i 90 minuti non ha fatto gol, ma a fine partita ha messo a segno la rete più bella che tutto il popolo giallorosso potesse ammirare.