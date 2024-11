È stata ribattezzata “Aurora globale”, la prima da decenni. L’Aurora boreale che ieri notte ha lasciato a bocca aperta chi ha alzato gli occhi al cielo nelle ore notturne, probabilmente tornerà in Calabria anche questa sera.

Dal Nord Europa all'Italia centrale, dagli Stati Uniti alla Tasmania, è stata ammirata a latitudini inconsuete in tutto il pianeta, colpito da una tempesta solare di un'intensità inedita da almeno da 20 anni.

Uno spettacolo della natura che però può determinare anche serie criticità, mettendo fuori uso temporaneamente alcune infrastrutture tecnologiche. Nel pomeriggio di oggi, infatti, lo Space Weather Prediction Center (Swpc) della Noaa (l’agenzia scientifica e normativa statunitense che si occupa di previsioni meteorologiche) ha segnalato, in particolare, «possibili problemi diffusi di controllo della tensione elettrica» e che i satelliti per la navigazione satellitare potrebbero avere «problemi di tracciamento e orientamento», tanto che i sistemi Gps sono «degradati o inutilizzabili per ore». Anche le comunicazioni radio ad alta frequenza risultano «sporadiche o interrotte».

I segni più visibili della tempesta geomagnetica, comunque, sono state le aurore, visibili anche a latitudini molto basse, come in Calabria. Una magia che potrebbe ripetersi questa notte intorno alle 22.30-23.00. Il condizionale è d’obbligo perché non c’è certezza del fenomeno. Ma se qualcuno si è perso quanto accaduto ieri, farebbe bene ad alzare lo sguardo al cielo in queste ore per non mancare di nuovo l’appuntamento con questo raro spettacolo qualora si ripetesse.