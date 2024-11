«Rete ferroviaria italiana, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha programmato lavori di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale nella stazione di Mirto Crosia». Lo si legge in una nota stampa in cui si riferisce anche che «per consentire l'operatività dei cantieri, dalle 17 di venerdì 17 febbraio e per l'intera giornata di sabato, sulla linea Lamezia Terme Centrale/Catanzaro Lido-Crotone-Sibari, i treni regionali subiranno cancellazioni e sostituzioni con bus».

«Nella stessa giornata di sabato, inoltre - si aggiunge - sulla linea Reggio Calabria Centrale-Taranto, i treni a lunga percorrenza subiranno cancellazioni e sostituzioni con bus. In particolare, sono previsti lavori propedeutici al miglioramento dell'accessibilità in stazione e al potenziamento infrastrutturale per un incremento dei livelli di regolarità del servizio».