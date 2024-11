Celle sovraffollate e pochi agenti: le carceri italiane sono sotto pressione. La sicurezza è a rischio, il sistema penitenziario è al collasso. Cosa aspetta il governo a intervenire? Ne parleremo alle 14:30 a Dentro La Notizia in diretta da Catanzaro con la nostra inviata Rossella Galati che sarà in compagnia del garante regionale detenuti Luca Muglia. In studio con Pier Paolo Cambareri il segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) Francesco Ciccone.

