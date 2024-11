"Le cravatte di Berlusconi". A sei mesi dalla scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, l'artigiano calabrese Damiano Presta lancia una nuova linea di cravatte settepieghe dedicate alla memoria del suo cliente più famoso. Presta ha confezionato cravatte per Berlusconi dal 2012 fino alla sua morte. Le indossava e le regalava ad amici ed interlocutori. Anche a personalità come Vladimir Putin e ben 5 presidenti americani, da George Bush senior a Barack Obama.

Si parla, riporta Ansa, di ordini per migliaia e migliaia di cravatte - e foulard per le donne - che l'ex premier amava donare. «Tempo fa - ricorda Presta - gli avevo chiesto l'autorizzazione a vendere cravatte con il suo nome e lui mi disse: 'ti autorizzo, ma le devi chiamare 'Le cravatte di Berlusconi'. Ho iniziato così a lavorare a questo progetto ed ho creato un capo molto particolare, pieno di dettagli, ispirandomi ai disegni che preferiva. La collezione è fatta di 36 disegni, tre per ogni anno di collaborazione. Purtroppo non ho fatto in tempo a realizzarla mentre lui era in vita per poterlo rendere partecipe. Sicuramente mi avrebbe aiutato nella scelta di dettagli ed altro. Io ho cercato di interpretare al meglio le sue idee».