“La mafia nell’era digitale”: questo l’argomento, molto attuale, sul quale avranno modo di soffermarsi gli iscritti al dottorato di ricerca dell’Università Magna Grecia di Catanzaro dedicato a “Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica”, coordinato dal professor Fulvio Gigliotti. Le relazioni saranno tenute dal Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, e dal professor Marcello Ravveduto dell’Università di Salerno. Introdurrà il professor Fulvio Gigliotti, ordinario di Diritto privato alla Magna Grecia, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. L’appuntamento è per venerdì 4 aprile, alle ore 15.00.

Gratteri, calabrese di Gerace, già Procuratore della Repubblica a Catanzaro per diversi anni, nonché coordinatore della Dda, è uno dei massimi esperti al mondo di lotta legale alle mafie e al crimine organizzato. Gratteri, nel corso di interventi pubblici e anche televisivi, ha spesso denunciato come le mafie abbiano saputo, anche grazie alla collaborazione di specialisti e tecnici ben remunerati, cogliere tutte le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale, sia per tentare di sfuggire ai controlli e alle indagini della magistratura e delle forze dell’ordine, sia per alimentare nuovi canali di riciclaggio del denaro sporco.