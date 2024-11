Partirà dall'inchiesta sui concorsi pilotati all'Università di Reggio Calabria la nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento Claudio Cordova, giornalista e direttore de Il Dispaccio, e Massimo Clausi, caposervizio Il Quotidiano del Sud. In collegamento dall'Università della Calabria invece la nostra Cristina Iannuzzi che intervisterà il rettore dell'Unical Nicola Leone.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la notizia, il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio il sindaco di Tropea, Nino Macrì. Al centro La Tropea experience, marcatore identitario di Calabria.