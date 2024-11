In un bene confiscato alla ‘ndrangheta nella città dello Stretto verrà realizzato un centro per i più bisognosi. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Falcomatà

«“Le ville dei boss ai più poveri”, non è uno slogan ma una meravigliosa realtà. In un palazzo confiscato alla ‘ndrangheta abbiamo realizzato un centro per chi una casa non ce l’ha». È quanto annunciato tramite il suo profilo Facebook dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: «Abbiamo deciso di chiamarlo “La Stella Cometa”, per ricordare il giorno dell’Epifania, quando abbiamo aperto le porte di Palazzo San Giorgio ai senzatetto della città. Avevamo detto che non sarebbe stata un’iniziativa isolata e cosi è stato».

Proprio lo scorso 6 gennaio il primo cittadino aveva deciso di aprire le porte del palazzo per ospitare le decine di senzatetto nei giorni in cui il gelo e le rigide temperature accompagnati dalla neve imperversano nella città. «Adesso, grazie al supporto di tante associazioni e volontari, daremo un tetto a chi è in difficoltà. Nessuno deve rimanere indietro». (m.s.)