Venerdì 22 novembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quarantanovesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della quarantanovesima puntata il professor Alessandro de Sire, associato di Medicina fisica e riabilitativa all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Il professor De Sire è anche presidente del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, nonché direttore del master in Terapia del dolore muscolo-scheletrico e della specialità in riabilitazione. Con il professor De Sire sono stati affrontati temi riguardanti la struttura sociale della Calabria e del Sud Italia: l'invecchiamento progressivo della popolazione, le posture dei giovani collegate alle tante ore trascorse a usare smartphone e altri apparecchiature elettroniche, lo smart working, l'obesità e i danni all'apparato muscolo-scheletrico, il long Covid. La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand su LaC Play.