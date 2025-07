Il professore dell’Università di Yale, nato a Napoli ma cresciuto a Castrovillari (Cs), avvierà un innovativo laboratorio di ricerca all’Unical, dove sarà anche ordinario di Economia Politica. Soddisfazione per il rettore Nicola Leone: «Ci confermiamo calamita per i talenti»

Uno tra i più autorevoli economisti, Orazio Attanasio, professore alla Yale University è tornato in Italia per ricevere il Dottorato honoris causa dall’Università della Calabria, dove ha anche scelto di svolgere il suo prossimo ambizioso progetto di ricerca, finanziato dal Fondo italiano per la scienza (Fis).

Il conferimento del Dottorato in Scienze economiche e aziendali è stato celebrato mercoledì 9 luglio nell’Aula Caldora e ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo accademico, studenti e ricercatori. Dopo i saluti iniziali dei direttori dei Dipartimento Massimo Costabile per il Desf (Economia, statistica e finanza “Giovanni Anania”) e Franco Rubino per il Discag (Scienze aziendali e giuridiche) e del coordinatore del Dottorato, Fabio Piluso, la docente Maria De Paola ha tenuto la laudatio, tracciando un intenso ritratto scientifico e umano del collega. Il rettore Nicola Leone ha poi proclamato l’economista Dottore di ricerca in Scienze economiche e aziendali.

Il conferimento del titolo è stato motivato da un percorso scientifico straordinario: Attanasio, nato a Napoli e cresciuto a Castrovillari, dopo la laurea all’Università di Bologna e il dottorato alla London School of Economics, ha costruito una carriera accademica che rappresenta un punto di riferimento globale per l’economia applicata alle politiche pubbliche.

I suoi studi pionieristici hanno affrontato con rigore e originalità temi cruciali come il comportamento di consumo e risparmio delle famiglie , le diseguaglianze, l’efficacia delle politiche sociali, l’istruzione e la salute. Attraverso un approccio fondato su analisi empiriche e sperimentazione sul campo, ha contribuito in modo determinante alla comprensione di come la ricerca possa essere uno strumento concreto per disegnare politiche pubbliche più eque ed efficaci. Le sue collaborazioni con la Banca Mondiale e numerosi governi in Paesi in via di sviluppo ne sono la prova più tangibile. Oggi è un accreditato economista a livello internazionale e professore ordinario presso la Yale University.

Attanasio nel prossimo autunno avvierà un innovativo laboratorio per analizzare concetti teorici complessi legati al comportamento umano, e avrà l’incarico di ordinario di Economia politica. Il laboratorio resterà attivo anche oltre la durata del finanziamento e avrà la sua base all'Unical, ma opererà anche come nodo centrale di una rete collaborativa con istituzioni internazionali.

La lectio magistralis di Orazio Attanasio, dal titolo “Nuove misure per nuove teorie”, ha rappresentato un’occasione per riflettere sul ruolo dell’innovazione nella ricerca economica e sulla necessità di strumenti nuovi per interpretare realtà in trasformazione.

A chiusura della cerimonia, le parole del rettore Nicola Leone hanno sottolineato il valore simbolico e strategico della giornata: «Siamo molto orgogliosi di aver conferito questo riconoscimento. Il professor Attanasio è un esempio di come, anche partendo dalla Calabria, con capacità e impegno ci si possa affermare nel mondo, anche in una disciplina competitiva e strategica come l’Economia.

La sua scelta di legare una parte del suo percorso futuro all’Unical ci onora profondamente e conferma la nostra crescente capacità di attrarre grandi talenti, anche ai massimi livelli della ricerca internazionale. Attanasio mostra come la scienza possa incidere sul mondo reale, migliorandolo. La sua eredità accademica, fatta di competenza e visione etica della ricerca, ispirerà a lungo le nuove generazioni».