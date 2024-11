Per spiegare la disciplina del sovraindebitamento, la società di formazione e consulenza “Libera Debito” ha organizzato un incontro che si terrà martedì il 31 gennaio a Lamezia Terme

Libera Debito, società di formazione e consulenza in tema di analisi e gestione dei rapporti debitori di privati e aziende, ha programmato una giornata di incontri per spiegare la disciplina del sovraindebitamento.

L’evento si terrà il 31 gennaio 2017 alle ore 17,00 al Teatro Umberto in via S. Domenico, Lamezia Terme.

La legge “salva suicidi” - La legge 3/2012, soprannominata legge “salva suicidi”, ha introdotto la possibilità per i privati e le aziende che si trovano in condizioni di difficoltà economica e finanziaria, di ottenere una soluzione attraverso un procedimento davanti al Tribunale del luogo di residenza del debitore.

Il legislatore si è adeguato agli altri paesi dell’Unione Europea, garantendo a tutti i cittadini la possibilità della cancellazione dei debiti, al fine di ripartire da zero, evitando la ricerca di procedure “fai da te” ancor più deleterie e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia. In questa situazione i debitori hanno finalmente tra le mani un percorso chiaro, efficace e regolamentato per legge, ancorato a parametri oggettivi rimessi alla valutazione di un giudice terzo e imparziale.

Libera Debito grazie all’esperienza consolidata in tema di analisi e gestione dei rapporti debitori di privati e aziende, si pone l’obiettivo di diffondere l’applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, attraverso convegni e centri studio sulla giurisprudenza che si sta formando, colmando il vuoto informativo e divulgando la conoscenza della legge presso chi ne ha necessità, siano essi utenti finali che professionisti di riferimento.



La filosofia di Libera Debito è quindi quella di far emergere il disagio insito in tutti coloro che, eccessivamente indebitati, non vedono soluzioni, supportandoli nel percorso di “uscita da un tunnel” spesso vissuto come definitivo.