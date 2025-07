Attore, cantante, producer e dj, Shawn Pereira personaggio del jet set ha passato alcuni giorni di vacanza-lavoro in un B&B di Le Castella nel Comune di Isola Capo Rizzuto. Uno dei dj più famosi dell’elettronica con oltre 3 milioni e 600mila di follower su Instagram. Un “omone-armadio” conosciuto mentre facevo colazione al Bar Caribe e che sin da subito si è dimostrato affabile e disponibile nei miei confronti, ma anche e soprattutto di tutti quelli gli hanno chiesto un autografo o una foto insieme.

Da Malibù al Principato di Monaco a Le Castella: come sei arrivato sulle coste della Magna Grecia?

«Il mese scorso ho organizzato un evento a Ibiza per il mio amico e fratello scomparso, l'attore Ray Stevenson, chiamato "The Ray of Light Awards". Ci siamo sentiti uniti attraverso la musica e l'energia e ho conosciuto e amato tutta la sua famiglia. Uno degli ultimi messaggi che Ray mi ha mandato riguardava una canzone su cui stavamo lavorando. All'evento c'era un signore di nome Paolo Napizia, che per caso era l'uomo che ha sorpreso Ray mentre crollava sul set a Ischia. Ci siamo conosciuti al Teatro Pereira (il teatro che porta il mio nome, visto che io sono Pereira), abbiamo parlato di molte cose e siamo diventati molto intimi. Paolo è di Crotone e mi ha invitato perché avevo tempo libero tra un lavoro e l'altro e siamo venuti a Le Castella, perché mi aveva detto che mi sarebbe piaciuto molto. E così eccomi qui».

Attore, cantante, producer e Dj: un artista a 360°…

«Sì, dopo che mio padre se n'è andato dalla mia vita e da quella della mia famiglia quando avevo 15 anni, la mia bellissima madre Nancy, i miei fratelli minori Steve e Michelle avevano due scelte. Giù o su, e noi abbiamo scelto su. Mia sorella è una nuotatrice straordinaria all'Università delle Hawaii e mio fratello un fotografo incredibile, e io ho scelto la carriera di modella, la musica, lo sport e la recitazione. La carriera di modella è arrivata per me prima con la mia campagna e il primo spot nazionale della bevanda in polvere Crystal Lite. Ho subito lasciato la scuola e ho iniziato la mia carriera. Mia madre teneva unita la famiglia lavorando come contabile, istruttrice di nuoto e una donna tosta a tutto tondo. Lavoravo con il mio amico Danny di notte e avevo una promozione chiamata Vision al ristorante di pesce McCormick & Schmicks il lunedì sera. Guarda caso, ho incontrato lì la mia compagna/migliore amica/moglie nel 1991, Candice Klein Pereira. Stiamo ancora insieme e guardiamo sempre al futuro, abbiamo un ragazzo 12 anni di nome Griffin Klein Pereira. La musica è arrivata circa 5 anni fa, nel 2019. Ero con la mia famiglia a St. Barths e un signore di nome Nicolas Saad si esibiva. Gli ho chiesto se fosse possibile fare musica insieme, mi sarebbe piaciuto provarci. Verso dicembre mi ha risposto e abbiamo iniziato. Ho realizzato un intero album intitolato "3.0" e siamo stati al primo posto nella classifica dance di iTunes per 2 giorni, al mio primo tentativo con la musica. Ho scritto i testi di ogni traccia e ho invitato alcune amiche speciali a cantare e scrivere anche su alcune. Poi abbiamo iniziato a creare un nuovo genere chiamato "Electro Lux" e da allora non abbiamo mai smesso di andare avanti. Abbiamo clienti come Bmw, Tag Heuer, Diet Coke, Ralph Lauren Polo Sport, Oakley, Crystal Lite, Tyr Sport ecc., tra cui spiccano alcuni nomi con cui lavoro nel settore della moda e della musica. Ho creato una rete di possibilità semplicemente presentandomi pronto».

Il jet set e gli appuntamenti di cartello nelle migliori discoteche del mondo: una vita in continuo movimento

«Un'energia instancabile è ciò che mi viene detto di avere costantemente. Semplicemente non mi fermerò né ne avrò alcun desiderio. Se c'è una lezione che ho imparato dalle menti del mondo è continua a muoverti. Giorno buono, giorno cattivo, ogni giorno continua a muoverti. Questo movimento costante ti farà progredire attraverso qualsiasi cosa».

Un tuo pezzo è stato mandato in onda in contemporanea in tutte le radio del Brasile. Che effetto ti fa?

«Il dono è che gli altri apprezzino ciò che fai è qualcosa di straordinario ed estremamente speciale. Sono eternamente e costantemente pieno di gratitudine e apprezzamento per il fatto che sì, possiamo essere i numeri 1 grazie alla scelta di altre persone che condividono la tua stessa mentalità e che si riconoscono in ciò che facciamo. Lo ripeto spesso: la musica, i testi e le melodie non sono io, sono il mezzo attraverso cui il messaggio viaggia e fuoriesce, e davvero quando finisco una sessione di canto e scrittura mi alzo e dico "Wow, cosa è successo?". È come un'esperienza extracorporea di cui sei pienamente consapevole, ma a cui ti abbandoni completamente. Il risultato è sempre trasformativo e il sottoprodotto a volte è, ah ah, piace alla gente e ottieni una top 10, il numero 1, una grande azienda usa la tua canzone per celebrare il suo prodotto e le persone amplificano il tuo messaggio e la tua musica a livelli che mi fanno piangere ogni giorno. Dal Brasile e RCN, Jovem Pan, radio Monaco, Sirius Xm, kcrw, Byron bay fm Australia, downtown radio tulum, ibiza global radio, ecc. ecc., abbiamo potuto sperimentare e trovare insieme la luce e il canale e il movimento è la musica».

A che progetto stai lavorando?

«Attualmente abbiamo diversi progetti in corso, tra cui uno dei miei più amati e di cui vado più fiero, earthpercent.org/ibiza, dove sono il donatore fondatore di Ibiza e attualmente su dj magazine con un ampio articolo che discute la nostra visione e missione. Carl Cox è in copertina. Questa è un'idea del famoso produttore Brian Eno (Roxy Music, ecc.) e tra i miei colleghi musicisti ci sono i Coldplay, la Swedish House Mafia, Fred Again, Ellie Goulding, i Cure, i REM e una moltitudine di persone straordinarie, dai dj ai filantropi, che comprendono l'importanza della natura e tutto ciò che ci permette di godere, in modo più diretto l'influenza e la creazione della musica. Noi (Brian Eno) abbiamo effettivamente ottenuto l'approvazione della natura come artisti da parte dei poteri forti. Il mio progetto End of Code, creato da Nicolas Saad e me, che celebra il potere della libertà attraverso l'eliminazione di tutti i codici con cui non eravamo sicuri di vivere e la creazione di nuovi codici che includano tutti gli esseri umani buoni e la natura, ha una nuovissima traccia FREEDOM, in arrivo tra 3 settimane e già utilizzata di nuovo da BMW e Xerox per le campagne. Sto lavorando a un paio di film ora, uno si chiama Wisdom Weapon, abbiamo appena girato il trailer e un altro uscirà a ottobre con Carlo Fusco alla regia e con Erik Roberts (fratello di Julia), Paolo e me. Abbiamo diverse tracce che vengono trasmesse in tutte le onde radio come ho detto prima e attualmente sto scrivendo con Steve Duberry (sduberry.com) che ha scritto "I don't wanna fight" per Tina Turner, Jack Tempchin, jacktempchin.com (che ha scritto "Peaceful easy feeling, Already gone, You belong to the city, Smugglers blues, ecc. ecc. per gli EAGLES). Jack è appena stato inserito nella songwriters hall of fame che conta solo 470 membri in tutto il mondo. Ryan Rehm che ha scritto la musica degli spot pubblicitari "NIKE MOVE" e ha ricevuto 2 Grammy e 2 Emmy per il suo lavoro. Love & Excellence è ovunque se sei disponibile a vederlo, ascoltarlo e ad aprirti a riceverlo. Questo è anche il nome della mia compagnia LOVE & EXCELLENCE, 3 cose che il denaro non può comprare. Ci sono molti progetti in corso, dalla Lamborghini alla Ferrari, dalla Ferretti alla Riva, ecc., tuttavia mi piace parlare delle cose dopo averle fatte, quindi non c'è spazio per conversazioni sospette»

Lavoro ma anche la possibilità di visitatore posti splendidi?

«Sì, la bellezza dell'energia creativa che viaggiando ti permette di lavorare lo stesso. È un privilegio e una potenza straordinaria quando si connette il mondo attraverso la conversazione e l'esperienza. Credo che se tutti facessimo un po' di più, di comprensione e accettazione, cambieremmo sicuramente l'attuale clima mondiale».

Tornerai a Le Castella e in Calabria?

«Certo, tornerò per lavoro e per piacere. E credetemi, racconterò a tutti i miei amici che qui esiste uno spirito meraviglioso, che esiste da molto più tempo di quanto chiunque possa immaginare, attraverso la storia del paesaggio e soprattutto attraverso voi, le persone che creano l'energia della Calabria».