Dwayne Johnson ha scelto di fare tappa nel borgo marinaro del Crotonese durante il suo viaggio nel Mediterraneo. L’attore (e wrestler) ha recitato nel ruolo del Re Scorpione in La Mummia, nella saga di Fast & Furios e in altre grandi produzioni americane

Le Castella sempre più meta di star internazionali e vip. Da ieri pomeriggio il super yacht di Dwayne Johnson “The Rock” è fermo a ridosso della costa jonica. Il GB85 Model, un super yacht Grand Banks di 26,58 metri del valore di oltre cinque milioni di euro, non è passato inosservato nel borgo marinaro. L’attore e produttore cinematografico americano, ma anche westler, 53 anni, dopo alcuni titoli conquistato sul ring, prima di intraprendere agli inizi degli anni 2000 la carriera nel cinema.

La carriera

“The Rock” diventa famoso nella parte del Re Scorpione nella serie Tv “La Mummia”, prima di recitare in film per famiglie come “Cambio di gioco” (2007), “Corsa a Witch Mountain” (2009), “L'acchiappadenti” (2010), “Jumanji - Benvenuti nella giungla” (2017), “Jumanji: The Next Level” (2019), “Jungle Cruise” (2021) e “Uno Rosso” (2024) e nei film d'azione “Il tesoro dell'Amazzonia” (2003), “A testa alta” (2004), “Doom” (2005), “Faster” (2010), “G.I. Joe - La vendetta” (2013), “Hercules - Il guerriero” (2014), “San Andreas” (2015) e “Rampage - Furia animale” (2018).

Ha anche recitato nelle commedie d'azione “Una spia e mezzo” (2016), “Baywatch” (2017) e “Red Notice” (2021). Nel 2011 è approdato nella saga di “Fast & Furious”: vi ha debuttato interpretando Luke Hobbs in “Fast & Furious 5” come uno degli antagonisti principali, riprendendo di nuovo tale ruolo anche in “Fast & Furious 6” (2013), “Fast & Furious 7” (2015) e “Fast & Furious 8” (2017) come personaggio di supporto, nello spin-off “Fast & Furious - Hobbs & Shaw” (2019) come protagonista al fianco di Jason Statham, poi di nuovo per un cameo in “Fast X” (2023).

Una sosta di qualche giorno nella terra di Uccialì, insieme alla moglie Lauren Hashian e alla figlia Ava Raine, prima di ripartire verso la Sicilia, un’altra tappa del viaggio di “The Rock” nel Mediterraneo. Mare incontaminato, storia e cultura per una metà turistica che ha varcato con la presenza di “The Rock” anche lo soglie di Hollywood.