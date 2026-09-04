Un’intesa tra il Polo diretto dalla dirigente Folino e l’AMC Spa consentirà un primo periodo sperimentale di corse pubbliche tra il Viadotto Kennedy e la nuova rotatoria dello Chalet

Dalla collaborazione tra AMC S.p.A. e il Polo Liceale L. Siciliani – G. De Nobili nasce un servizio navetta sperimentale dedicato agli studenti, attivato in occasione del trasferimento dell’istituto nella nuova sede del quartiere Siano, recentemente consegnata.

A seguito della consegna della nuova sede, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Filomena Rita Folino, ha avviato un confronto con AMC, facendosi portavoce delle esigenze espresse dagli studenti, dal corpo docente e dalle famiglie in relazione agli spostamenti verso il nuovo plesso scolastico.

Da questo confronto è nata la possibilità di predisporre un servizio dedicato per l’entrata e l’uscita da scuola.

Il servizio prevede partenze e rientri dal Terminal Kennedy, con collegamenti nella fascia mattutina dal centro cittadino verso la sede scolastica e corse di ritorno da Siano verso il centro città in corrispondenza dei diversi orari di conclusione delle attività didattiche.

«Abbiamo accolto la richiesta del Liceo mettendo a disposizione un servizio navetta pensato per facilitare gli spostamenti degli studenti verso la nuova sede di Siano e il loro rientro al termine delle lezioni – spiega il Direttore Generale di AMC S.p.A., Ing. Luca Brancaccio –. Partiamo con una fase sperimentale, durante la quale raccoglieremo le indicazioni che arriveranno dalla scuola, dagli studenti e dalle famiglie per verificare l’efficacia del servizio e valutarne gli eventuali sviluppi».

AMC invita gli studenti del Liceo Scientifico “Luigi Siciliani” a utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti casa-scuola e a dotarsi dell’apposito abbonamento.

GLI ORARI

Per il primo periodo sperimentale, dal lunedì al venerdì, sono previste le corse delle 7.20, 7.40, 8.05 ed 8.45

Per l’uscita la navetta partirà alle 13.05, 13.50, 14.05 e 14.35