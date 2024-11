L’importanza di un’attrezzata bottaia per una cantina di prestigio sarà il tema della quinta puntata di Grand Terroir (www.grandterroir.it) in onda su LaC On Air (canale 17 Ddt, 820 di Sky, 411 di Tivùsat, in diretta streaming e on demand su LaC Play, www.lacplay.it). Grand Terroir è un sistema di LaC Network che mette in rete Persone, Aziende, Territori e Identità culturali attraverso la comunicazione integrata professionale che fa da catalizzatore.

Grand Terroir genera quindi sviluppo sostenibile, opportunità diffuse, applica criteri meritocratici, esalta le competenze e le attitudini dei singoli. Grand Terroir andrà in onda sabato 27 luglio alle ore 15.00. Conduce Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista, esperto di origini culturali e identitarie dell’agroalimentare calabrese, nonché responsabile del sistema Grand Terroir che fa capo a LaC Network.

Accanto alla descrizione della bottaia e dell'uso delle barriques, che emerge dall’intervista a Pasquale Iuzzolini, e di alcuni vini di prestigio (gli strepitosi Muranera e Paternum, quest’ultimo un Magliocco Dolce in purezza), a cura del fratello Antonio Iuzzolini, c’è da ricordare che Tenuta Iuzzolini propone Wine Tour gratuiti agli amanti del vino dell’area Doc del Cirò. Un modo intelligente per far conoscere il territorio e le sue ricchezze culturali, identitarie ed enologiche. Per informazioni telefonare al +39 0962/373893 (dal lunedì al sabato).