Si è tenuta sabato 13 dicembre nel Salone Conferenze del Santuario di San Francesco di Paola la prima edizione del Premio “Sotto il cielo di San Francesco di Paola”. Un progetto nato da un desiderio del fashion designer Claudio Greco, direttore artistico per l’occasione, e realizzato grazie alla straordinaria sensibilità dei frati.

Presentato dalla giornalista di Rai 2 Marzia Roncacci, l’evento ha ottenuto uno straordinario consenso ed intense emozioni tra i presenti.

«Roberto Gallo è un imprenditore calabrese di Falerna Marina che con il suo progetto rappresenta un esempio di visione, coraggio e innovazione. Fondatore del rinomato RivaRestaurant & Lounge Bar, ha trasformato un’area dismessa in un’eccellenza della ristorazione e dell’ospitalità, valorizzando il territorio e promuovendo sostenibilità e sviluppo locale. Roberto è anche autore del libro “La Sciabolata dell’Imprenditore”, in cui racconta 13 lezioni di business ispirate al rito del sabrage, simbolo di determinazione e rinascita. Il suo percorso incarna la positività di chi sceglie di investire nella propria terra, trasformando la visione in realtà concreta e di successo». Questa la motivazione scelta per premiare l’arte imprenditoriale di Gallo, che con maestria ha dimostrato negli ultimi anni l’arte e il sacrificio di un progetto imprenditoriale di successo.

Presente all’evento con prelibatezze culinarie create per l’occasione il “Riva in Tour”, con la cucina di pesce contemporanea di della chef Francesca Mannis e l’eccellente servizio catering.

«Sono onorato di ricevere questo premio in un ambiente così sacro e suggestivo. Ringrazio i frati minimi del Santuario e Claudio Greco per questo importante riconoscimento. Ad maiora semper», dichiara Roberto Gallo