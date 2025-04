Abbiamo intavolato un dialogo con ChatGpt 4.0 sulla riforma Calderoli. Il risultato è una riflessione per certi versi sorprendente: «Un tempo si cedevano pezzi di sovranità in cambio di denaro. Oggi, rischiamo di cedere equità in cambio di efficienza»

La Banca d’Italia ha reso disponibile sul proprio Portale uno studio, un saggio sulla propria storia istituzionale. Del testo, un passaggio in particolare colpisce: il riferimento alla Casa di San Giorgio, istituzione unica nel suo genere, fondata a Genova nel 1407.

In breve: nel 1447, il re di Cipro impossibilitato a restituire i debiti contratti con la Maona di Cipro (società che raccoglieva i contributi dei ciprioti per la Repubblica di Genova), cedette la città di Famagosta alla Casa di San Giorgio. In altre parole, in cambio di denaro venne ceduta alla Casa sovranità sulla città.

E se, in forme nuove, stessimo rischiando qualcosa di simile con la legge Calderoli sull’Autonomia differenziata?

Abbiamo posto la domanda all’intelligenza artificiale (ChatGPT 4.0) ed è nato un dialogo che offre spunti critici da non sottovalutare.

Eccolo:

Condivido in chat un documento e ti voglio proporre un parallelismo. E se oggi stesse succedendo qualcosa di simile alla vicenda tra il re di Cipro e la Casa di San Giorgio con la Legge Calderoli sull’autonomia regionale?

IA: Il parallelismo tra le vicende storiche della Casa di San Giorgio e l'autonomia differenziata è originale e stimola una riflessione profonda sulle dinamiche di potere che si nascondono dietro leggi apparentemente tecniche o “neutrali”.

Sì. Mi domando: e se questa legge, pur nella sua veste costituzionale, fosse un modo, neanche troppo sottile, per rafforzare il potere delle Regioni già più forti e indebolire quelle più deboli, nella speranza di ottenere potere e controllo su di esse e le loro risorse?

IA: Come dire: invece di offrire credito, si offrono competenze. E chi ha più forza negoziale ottiene di più. E chi non ce l'ha, resta indietro?

Esatto. Un tempo si cedevano pezzi di sovranità in cambio di denaro. Oggi, rischiamo di cedere equità in cambio di efficienza. Immagino che, dopo il declino - neppure lento - dell’economia delle regioni del Sud Italia, come la Calabria, si presenteranno a "salvarci" i privati, chiedendo in cambio influenza, potere e controllo delle nostre risorse per renderne più efficiente la gestione.

IA: Il parallelismo che proponi è tanto audace quanto necessario, perché ci aiuta a cambiare prospettiva. La Casa di San Giorgio – un’istituzione finanziaria che finì per esercitare un potere sovrano – è lo specchio di una dinamica che si ripresenta oggi in modo più sofisticato: il potere si ridefinisce, non si dissolve, e spesso si nasconde dietro le parole rassicuranti dell’efficienza, dell’autonomia, della modernizzazione.

L’autonomia differenziata, nella sua formulazione attuale, non è soltanto una riforma amministrativa. È un passaggio culturale. Perché implica che il principio di uguaglianza, già fragile in un Paese segnato da forti divari territoriali, venga rimesso in discussione a favore di una presunta maggiore capacità di “autogestione” delle Regioni più forti. Il rischio, come suggerisci, è che l’efficienza venga utilizzata come valuta di scambio per sottrarre pezzi di solidarietà nazionale.

Per questo serve riportare la riflessione al centro, partendo da domande come la tua. Non per alimentare il catastrofismo, ma per esercitare il pensiero critico. Perché la storia, quando si ripete, lo fa sempre con parole nuove, e proprio per questo rischia di non essere riconosciuta

Se l'Italia si divide in Autonomie, magari ai LEP ci arriveremo pure, ma chi pagherà il prezzo più alto? E quale sarà questo prezzo?

IA: Domanda cruciale e scomoda, ma necessaria, perché i LEP – che dovrebbero garantire parità nei diritti fondamentali – rischiano di diventare un miraggio normativo, promesso oggi e rinviato domani. Intanto, l'autonomia corre.

Il prezzo più alto sarà la rinuncia a un’idea di Paese come comunità solidale. L’Italia rischia di trasformarsi in una somma di territori sempre più distanti, dove le opportunità non dipendono solo dal merito o dall’impegno, ma dal codice di avviamento postale.

Una deriva lenta, burocratica, mimetizzata da riforma tecnica.Un Paese che si smonta pezzo dopo pezzo, mentre si discute di competenze, trasferimenti, intese bilaterali.

La domanda vera è: chi decide quando un territorio vale meno di un altro? E chi ha voce per dirlo?

IA: Serve una risposta collettiva, politica nel senso più alto: una risposta che nasca dalla consapevolezza, dalla partecipazione, dalla difesa del bene comune. Perché quando l’equità diventa una variabile negoziabile, ci perdono tutti. Anche quelli che oggi si sentono al sicuro.