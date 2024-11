Da oggi in onda il programma condotto da Domenico Milani che porterà nelle case dei calabresi, e non solo, l'informazione, l'attualità e l'intrattenimento. Appuntamento alle 11.15

Pronto a ripartire oggi, lunedì 26 settembre, L'Italia del Sud, il format targato LaC in onda da lunedì al venerdì dalle ore 11.15. Quasi due ore, prima dell'edizione giorno del tg di LaC News24, in cui il conduttore Domenico Milani porterà nelle case dei calabresi, e non solo, l'informazione, l'attualità e l'intrattenimento. Ospiti, interviste, commenti e tanto altro ancora.

L'appuntamento è da oggi, lunedì 26 settembre, alle ore 11:15 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TvSat e 820 Sky. Tutte le puntate saranno poi disponibili su LaC Play.