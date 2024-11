L'episodio avrebbe avuto origine dalle presunte molestie sessuali di un uomo ai danni della moglie di un condomino

GALLICO SUPERIORE (RC) - Una lite di condominio degenerata in una rissa. E' accaduto a Gallico Superiore dove gli agenti della Polizia di stato sono intervenuti a riportare la calma tra due coniugi di 50 e 63 anni e una terza persona. Tutti e tre i soggetti sono stati tratti in arresto. Alla base dell'alterco ci sarebbero delle presunte molestie messe in atto dal terzo uomo nei confronti della donna. Da una prima ricostruzione dei fatti, gli operatori di polizia hanno accertato che i coniugi, armati di bastone ed altri oggetti contundenti, si erano presentati nell'abitazione del vicino per porre fine alle molestie. La coppia avrebbe colpito alla testa il presunto molestatore, mentre quest'ultimo, munito di due coltelli, a sua volta ha ferito all'addome ed a un braccio il marito della donna. Solo i due uomini hanno ripostato ferite e sono stati trasportati agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Accusati di rissa aggravata, i tre si trovano agli arresti domiciliari. (lc)