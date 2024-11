Colpito con una zappa, un trentaduenne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Cosenza

LAMEZIA TERME - Un romeno di 32 anni è stato ferito a Rossano durante una lite con alcuni connazionali scoppiata per motivi in corso d'accertamento ma, comunque, legati a vecchi rancori. Il responsabile del ferimento, M.M.D., di 19 anni, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri e condotto in carcere. Il ferito, colpito alla testa con una zappa e soccorso dal personale del 118, è stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Cosenza.