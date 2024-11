La ragazza è stata accolta all’interno della sede del Comando Gruppo Carabinieri di Locri, nella struttura “Una stanza tutta per sé”, per le donne vittime di violenza

Qualche giorno fa, è stata inaugurata all'interno della sede del Comando Gruppo Carabinieri di Locri "Una Stanza tutta per se'", ovvero un'aula per le audizioni delle donne vittime di violenza nata dalla collaborazione tra l'Associazione Soroptimist International d'Italia ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di un progetto nazionale.





La prima vittima di violenza accolta nella nuova struttura, una ragazza minore originaria della Locride, ricevuta proprio ieri, ha trovato coraggio e deciso di denunciare il suo aggressore. Ad aiutarla nella scelta ed a rendere l'esposizione degli atti subiti il meno spiacevole possibile, ha contribuito, in modo certamente rilevante, la consapevolezza di venire accolta ed ascoltata in un ambiente confortevole, protetto ed estremamente riservato, dotato inoltre di un sistema audio-video in grado di verbalizzare in automatico la deposizione delle vittime, in modo tale da ridurre al minimo l'impatto psicologico che un caso di violenza porta inevitabilmente con se', supportata dai militari dell'Arma del Comando Gruppo Carabinieri di Locri accanto a personale medico specializzato del reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Locri.

La vicenda, della quale per motivi di ovvia opportunità non si forniscono maggiori dettagli, assume profili di elevata gravità - si precisa in una nota - se si tiene conto della giovanissima età della vittima, della provenienza straniera dell'aggressore e del luogo pubblico ove si è svolto l'atto criminoso. E' veramente importante e degno di attenzione - prosegue la nota - che una vittima di violenza, abbia trovato la forza ed il coraggio di abbattere il muro del silenzio e della vergogna ed abbia deciso di denunciare immediatamente la violenza subita. Ciò è stato reso possibile grazie alla presenza presso la sede del Comando Gruppo Carabinieri di Locri di un ambiente riservato, ove con la necessaria tranquillità è stato più facile compiere un atto di vero coraggio e grande forza. (AGI)