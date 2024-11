Questa mattina la presentazione ufficiale nella sede dell’Ufficio Territoriale del Governo: «E’ compito delle istituzioni evitare che la gente abbia paura. Mi spenderò per tenere alta la credibilità delle istituzioni»

Presentazione ufficiale questa mattina alla stampa del nuovo prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo. Un passato importante nell’amministrazione della pubblica sicurezza, subentra a Carmelo Casabona che lascia l’incarico per sopraggiunti limiti d’età.



«È un regalo per me essere nominato prefetto a Vibo Valentia – ha esordito Longo - Per la prima volta da Prefetto, torno in Calabria, terra alla quale sono stato molto legato. Qui, a Reggio Calabria, ho infatti vissuto l'età migliore di un uomo, dai 25 ai 35 anni.



Come rappresentante del Governo - ha aggiunto – mi renderò partecipe delle difficoltà cercando di offrire le soluzioni, mi farò interprete delle problematiche anche sul piano del contrasto alla delinquenza che qui incombe sull’economia, limita la libertà personale e uccide la sana concorrenza. Sarà essenziale la collaborazione con le altre istituzioni perché da soli non si va da nessuna parte. Mi guarderò in giro – studierò le problematiche social e su quelle ci concentreremo al massimo».

Non tutti i calabresi sono 'ndranghetisti, la situazione di Vibo non è diversa da quella che ho vissuto a Reggio. C'è gente che "fa" la 'ndrangheta ma c'è gente che la subisce e che ha paura. E' compito delle istituzioni evitare che la gente abbia paura. In questo senso è fondamentale - ha continuato Longo - far capire ai giovani l'assenza delle problematiche. Ci vuole un fortissimo impegno delle istituzioni, se queste non sono credibili aumenta l'omertà. Per essere credibili bisogna essere efficaci e concreti, dare iniezione di fiducia all'opinione pubblica. Ci vuole impegno, fatica e lavoro serio.

Mi spenderò per tenere alta la credibilità delle istituzioni, l'Arma dei Carabinieri spende molto in termini di uomini e mezzi per il controllo del territorio. Con Giordano, prossimo procuratore che si insedierà a Vibo, ho solidi legami, abbiamo lavorato molto insieme, e ancora con Gratteri a Catanzaro abbiamo solide basi per fare bene».