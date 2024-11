Un risultato atteso, visto che nella prima serata del Festival i giornalisti avevano fatto arrivare prima in classifica proprio la cantante calabrese. Una doppia emozione per lei, che si vede così assegnare il riconoscimento intitolato all'amata sorella

Alla fine Loredana Bertè ce l'ha fatta: da quanto trapela, il premio della critica Mia Martini del Festival di Sanremo 2024 è stato assegnato proprio a lei per la sua canzone "Pazza". Lo si scopre prima ancora dell'annuncio ufficiale sul palco del teatro Ariston e addirittura prima dell'inizio della serata finale, che oltre a consacrare il vincitore della 74esima edizione vedrà anche la consegna di diversi premi, tra cui appunto quello assegnato dalla stampa e intitolato alla celebre sorella della cantante calabrese in gara.

La notizia è spuntata sul web dopo che un noto quotidiano torinese ha rotto l'embargo, svelando anzitempo l'esito del voto della sala stampa. Un risultato atteso, però, visto che la prima serata del Festival - quando a votare erano stati solo i giornalisti - aveva visto trionfare proprio la Bertè.

E in effetti, quello della cantante originaria di Bagnara Calabra è stato un vero e proprio trionfo. Da quanto si apprende, la sua "Pazza" ha ottenuto ben 54 voti. Dietro di lei, Fiorella Mannoia con "Mariposa" con in tasca 16 voti e Diodato con "Ti Muovi" che ha incassato invece 15 voti.

Il premio della critica è stato ideato nel 1982 da tre giornalisti, come riconoscimento attribuito dalla stampa specializzata alla canzone e all'interprete che riscuotono un giudizio positivo di qualità da parte degli addetti ai lavori. Dal 1996 il premio è intitolato a Mia Martini, morta l'anno precedente. Proprio lei era l'artista che fino ad allora si era aggiudicata più volte tale riconoscimento, oltre a esserne stata la prima vincitrice in assoluto. Una doppia emozione, dunque, stasera per Loredana Bertè che in questi giorni ha più volte ricordato sua sorella Mimì. «Eravamo molto unite, due sorelle con lo stesso sogno», ha detto ai nostri microfoni, spiegando che «lei è sempre con me quando parte la musica e comincio a cantare».