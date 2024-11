Declinare narrazione, comunicazione e informazione raccontando la Calabria da un nuovo punto di vista (l’orgoglio), ribaltando i cliché di cui è troppo spesso vittima (il pregiudizio): potrebbe essere questa la sintesi di Link, Tropea Communication Meeting, che per questa prima edizione ha come titolo, appunto, «orgoglio e pregiudizio».

In informatica i link creano connessioni, collegamenti che consentono di mettere in relazione due pagine – o due sezioni, o due contenuti. I nostri link vanno oltre: cercano legami, nessi. Per mettere in relazione fatti, persone, realtà. Abbiamo pensato a due velocità, due nodi diversi di raccontarci e di raccontare la Calabria.

La prima serata, che si terrà venerdì 22 luglio nel Palazzo Santa Chiara, prevede due talk di altissimo livello, in cui protagonisti nazionali e internazionali dell’informazione e della cultura si confronteranno su come “Comunicare un nuovo protagonismo civile” e come “Riscrivere un nuovo Sud oltre i pregiudizi”. Il programma è davvero ricco, a partire dai nomi dei relatori, ma ciò che importa maggiormente è la visione che accomuna ciascuno di loro. Li abbiamo scelti perché possono creare, appunto, link. Perché possono creare connessioni: la storia di ciascuno di loro – la storia di ciascuno di noi – conferma che guardiamo verso lo stesso orizzonte. È un orizzonte condiviso che parte dall’orgoglio di ciò che siamo. Cercheremo, insieme, di tracciare una strada nuova: quella di cui la nostra Calabria, il nostro Sud e il nostro Paese ha bisogno.

Poi c’è la gioia oltre la narrazione. Sabato 23 luglio nell’Anfiteatro del Porto ci racconteremo con l’orgoglio di una nuova visione, di un nuovo modo di intendere e vivere la Calabria. LaCalabriavisione è un orizzonte cui guardare per migliorare il nostro territorio ed aiutarlo ad esprimere le infinite ricchezze culturali, artistiche, naturalistiche, umane cui viene dato sempre troppo poco spazio. Un orizzonte che costruiremo e guarderemo insieme, per raccontare non solo chi siamo, ma anche e soprattutto chi vogliamo e possiamo essere.

E sì, è stato bello organizzarlo da ViaCondotti21 per LaC network. Ma sarà ancora più bello esserci. Vi aspettiamo a Tropea.