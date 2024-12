Da oggi inizia la stagione invernale nel comprensorio sciistico di Lorica, gestito da Ferrovie della Calabria. A darne notizia l’amministratore unico Ernesto Ferraro ed il direttore di esercizio, Santo Marazzita.

L’esordio stagionale coincide con l’apertura della seggiovia e la pista Cavaliere, «pronte per accogliere tutti gli appassionati degli sport invernali».

«La precipitazione in corso sulle nostre montagne – spiegano Ferraro e Marazzita in una nota – sta complicando i lavori di preparazione sulla pista di Rientro, sulle piste Valle dell’Inferno 1 e 2. Gli operatori del comprensorio sono al lavoro senza sosta per garantire piste sicure ed efficienti, così da permettere a tutti gli amanti della montagna di godere il prima possibile dell’intero comprensorio sciistico».

L’amministratore conclude ringraziando «il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’assessore Gianluca Gallo per l’impegno sempre costante e per l’attenzione che pongono per il rilancio degli sport invernali. Infine si ringraziano tutte le maestranze impegnate sugli impianti per l’impegno profuso. Vi aspettiamo domani – conclude Ferrari – per dare ufficialmente il via alla stagione sciistica sull’altopiano della Sila».