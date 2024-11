Il Consorzio di tutela e valorizzazione Olio di Calabria Igp parteciperà a Olio Capitale nella collettiva della Regione Calabria e presenterà l’olio extravergine di oliva calabrese in tutte le sue caratteristiche e peculiarità. Durante il corso della manifestazione verranno allestiti diversi momenti di degustazione per permettere ai visitatori di apprezzare l’olio evo Calabria Igp.

«Olio Capitale è un’occasione unica e grazie alla collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria abbiamo la possibilità, come Consorzio Olio di Calabria Igp, di far conoscere le qualità e il sapore del nostro olio evo ad una platea nazionale e internazionale. Il lavoro che stiamo facendo per espandere la conoscenza del nostro marchio passa senza dubbio dalla partecipazione a questo tipo di eventi riservati agli operatori del settore, in modo da presentarci come interlocutore autorevole e qualitativamente attendibile e contribuire alla diffusione di una cultura basata sulle sane abitudini alimentari e sulla qualità della Dieta Mediterranea», ha affermato il presidente del Consorzio Massimino Magliocchi.

Giunto alla sua 15ª edizione, Olio Capitale si è assodato come l’appuntamento da non perdere per quanti operano nel settore olivicolo. Aperto a tutti i produttori di olio d’oliva extra vergine di qualità, ha l’obiettivo di portare a Trieste l’emergente domanda dei mercati internazionali. A differenza di altri eventi, Olio Capitale presenta l’olio in esclusiva, senza abbinarlo ad altri prodotti alimentari che finiscono per distogliere l’attenzione dall’extra vergine.

Una fiera dedicata esclusivamente all’olio extra vergine che mette in luce il prodotto, uno spazio di 5mila metri quadrati messi a disposizione degli espositori e visitatori di Olio Capitale. Previsti tre padiglioni molto ampi che permetteranno di posizionare gli stand senza nessun ostacolo o percorso obbligato. Previsti spazi per ospitare convegni ma anche attività collaterali come per esempio il ristorante di Olio Capitale, il laboratorio di assaggio e l’Oil Bar.