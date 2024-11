Come proteggere gli animali dal caldo sarà invece il tema del format condotto dal direttore subito dopo il tg delle 14

Le battaglie contro l'abusivismo che deturpa la Calabria. Partirà da qui la nuova puntata di Prima della notizia, il format condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. Ospite Carlo Tansi, geologo Cnr. In collegamento Franco Laratta, giornalista e conduttore LaC. In collegamento da Catanzaro ci sarà Agostino Pantano, alla Cittadella è previsto questa mattina la presentazione del piano della Regione contro gli incendi.

Come proteggere gli animali dal caldo: sarà invece il tema di Dopo la notizia, il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri che intervisterà Gianluca Bacci, veterinario.