La fortuna ha baciato la Calabria. L’estrazione della Lotteria Italia nella serata dell’Epifania ha visto festeggiare otto località calabresi con due premi di seconda categoria (100mila euro), uno di terza categoria (50mila euro) e cinque di quarta categoria (20mila euro). Nella seconda categoria dei premi, pari a 100 mila euro, è stato venduto a Crotone il biglietto numero R 318537. Un altro fortunato, ha potuto festeggiare la stessa vincita a Montepaone, nel Catanzarese grazie al biglietto numero Z 455638. Brindano anche a Reggio Calabria, dove è stato venduto il biglietto D 033808 con il premio di terza categoria paria 50mila euro.

Cinque biglietti hanno poi vinto premi di quarta categoria (20mila euro): a Tarsia (Cs) con il biglietto F 022379, a Corigliano Rossano (Cs) con il biglietto T 491291, a Rizziconi (Rc) con il biglietto M 268445, a Soverato con il biglietto P 020031 e Catanzaro con il biglietto T 491291.

Il primo premio assoluto da 5 milioni di euro è stato invece venduto a Roma. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato che l’elenco completo dei 306 biglietti vincenti sarà pubblicato a breve sul Bollettino Ufficiale del proprio sito. Dal giorno successivo scatteranno i 180 giorni di tempo per presentare i biglietti e riscuotere i premi.