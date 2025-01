Luca Arnaù è un giornalista (direttore di LaCity Mag), autore e sceneggiatore per Newton Compton e AltreVoci Edizioni.

Dal 24 al 28 gennaio sarà in Calabria per alcune date del suo book tour per la presentazione del nuovo romanzo “Gli Arcani di Leonardo” che è uscito l’11 novembre in tutte le librerie italiane per AltreVoci Editori.

Si tratta del terzo capitolo delle indagini di Leonardo da Vinci nei panni di investigatore cominciata nel 2021 con il best seller “Le Dieci Chiavi di Leonardo” (Newton Compton), arrivato al primo posto nelle classifiche di vendita contemporaneamente in quattro categorie di Amazon (“gialli e thriller”, “thriller storici”, “narrativa italiana” e “kindle store”), tradotto in 16 Paesi (tra cui Francia, Canada, Belgio etc). E proseguita nel 2022 da “L’Enigma di Leonardo”, sempre per Newton Compton.

Le prossime quattro presentazioni, le prime che l’autore terrà in Calabria e che ha fortemente voluto inserire nel suo book tour di oltre trenta date «saranno un’occasione unica per conoscere i miei lettori calabresi -afferma Arnaù -. Parleremo del mio inedito Leonardo Da Vinci, di serial killers, di tecniche di indagine e investigazione nel Rinascimento».

Il calendario partirà venerdì 24 da Reggio Calabria: alle ore 18, Libreria Libro Amico di Via Bruno Poggio. A introdurre e a dialogare con l’autore ci sarà uno dei migliori giallisti della scena italiana, Diego Pitea.

Sabato 25 a Palmi: alle ore 17, al LuRó Café di via Concordato 113A.

Lunedì 27 a Vibo Valentia: alle ore 18, alla Mondadori Bookstore di corso Vittorio Emanuele III, 26/28/30. A introdurre l’incontro ci sarà un ospite d’onore, Domenico Maduli, il presidente del gruppo Pubbliemme e di LaC Network.

Martedì 28 a Cosenza: alle 18, Libreria Ubik di via XXIV Maggio 49/P. L’intervista della brillante giornalista di Cosenza Channel Alessia Principe.