Sette per cento in più sul costo dell’acqua. Gli aumenti di Arrical infiammano il dibattito politico calabrese. Il surplus imposto dalla società ha fatto storcere il naso a tanti primi cittadini, compreso quello di Cerisano, Lucio di Gioia. Presente all’Unical per un convegno sulla Pubblica Amministrazione, ai nostri microfoni spiega: «Il riconoscimento delle legittime aspettative dei sindaci è un un passo importante, ma rimangono ancora diverse questioni aperte da approfondire».

Questioni che riguardano proprio l’aumento: «C'è ancora da verificare come vengono imputate le tariffe e come mai sia stato calcolato questo surplus», ha dichiarato il primo cittadino. L'attenzione si concentra ora sulle motivazioni dell'ulteriore aumento. «Pesa sui comuni e, di conseguenza, sui cittadini. Con i nostri rappresentanti di Arrical vogliamo capire meglio questa situazione», ha aggiunto Di Gioia.

Lucio Di Gioia contro il Parco Eolico Bruzio: «Progettualità carente»

Non solo acqua, però, perché Lucio Di Gioia nell'occasione conferma anche il proprio no al Parco Eolico Bruzio. «Abbiamo già espresso una posizione di contrarietà, condivisa sia dalle amministrazioni coinvolte che dai cittadini. Il dissenso non riguarda soltanto il progetto in sé, ma soprattutto il metodo con cui è stato portato avanti». Una posizione che Di Gioia approfondisce. «La progettualità è risultata carente di passaggi fondamentali. Quando si decide di investire nei nostri territori, bisogna avere particolare cura e attenzione», ha sottolineato il sindaco.

Il sindaco Di Gioia ha espresso forti timori sull'impatto ambientale dell'impianto eolico. «La mia preoccupazione principale riguarda l'acqua. L'area interessata è ricca di falde acquifere e un intervento di tale portata potrebbe generare criticità gravi», ha spiegato. Oltre all'elemento idrico, a destare perplessità sono anche i percorsi ambientali e naturalistici. Elementi su cui il comune sta puntando per la valorizzazione del territorio. «Un investimento di questo tipo non porta ricchezza né al nostro comune né alla nostra regione».