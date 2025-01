Buone notizie per la mobilità internazionale con oltre 2 milioni di euro destinati al programma Erasmus. Previsti anche interventi per l’efficientamento energetico del campus

Il 2025 dell’Università della Calabria si preannuncia come un anno di consolidamento dei risultati raggiunti, di potenziamento dei servizi già esistenti e di lancio di iniziative inedite. Tra le novità più rilevanti l’aumento degli alloggi per i fuorisede, grazie a una nuova residenza a Cosenza con 68 posti letto, alla ristrutturazione di un blocco delle Maisonnettes, da 50 posti letto e soprattutto all’avvio dei lavori per il completamento delle residenze Rocchi, con ben 502 posti letto, per la quale a breve si conoscerà l’esito della gara. Oltre agli interventi per le residenze, il bilancio prevede la costruzione di campi polivalenti e aree verdi attrezzate, progettate per favorire la socialità e il benessere degli studenti.

Sono infatti previste nuove infrastrutture sportive come la costruzione della Cittadella dello sport nell’area adiacente al Cus, per la quale partirà a breve la gara, con una pista di atletica olimpica, campi da rugby, calcio e per l’atletica leggera. Saranno, inoltre, realizzate tribune e spogliatoi nelle strutture già esistenti al Cus e al quartiere Chiodo, nonché le coperture dei nuovi campi di calcio e tennis.

Entro marzo sarà inaugurata una nuova aula studio, in prossimità delle biblioteche, che sarà aperta fino a mezzanotte nei giorni infrasettimanali, ma anche sabato e domenica con orario ridotto. Programmata anche l’apertura delle sale cinema e del Caffè del teatro.

Aumentano, inoltre, i fondi in bilancio per le borse di studio, per il servizio di counseling psicologico dedicato agli studenti, mentre sarà potenziato il servizio bus-navetta per agevolare gli spostamenti interni al campus. Si conferma quindi una strategia di ateneo che pone massima attenzione agli studenti, punta sul Campus e guarda con determinazione al futuro.

Borse di studio e mobilità

Rispetto al 2024, il diritto allo studio subisce un’accelerazione significativa, con un notevole incremento, così come le risorse destinate ai servizi residenziali e alla mensa, con l’obiettivo di raggiungere la totale copertura per gli studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate. Anche il settore della mobilità internazionale riceve un’importante spinta, con oltre 2,2 milioni di euro destinati al programma Erasmus, un aumento rispetto all’anno precedente che testimonia l’impegno dell’ateneo nel promuovere opportunità di studio e scambio con università straniere.

Investimenti nella ricerca

Sul fronte della ricerca, il 2025 si distingue per un incremento senza precedenti nei proventi da finanziamenti competitivi, che passano da 44 milioni di euro a oltre 54 milioni. Questo risultato è il frutto della partecipazione ai bandi nazionali e internazionali, soprattutto nell’ambito del Pnrr, con la vincita di progetti innovativi anche nei settori strategici della transizione ecologica e della digitalizzazione. A trarne beneficio saranno soprattutto i dottorati di ricerca, con borse di studio che superano gli 8 milioni di euro, e la creazione di un nuovo hub tecnologico presso l’ex Cud di Rende, che diventerà il Palazzo dell’innovazione, pensato per favorire il trasferimento tecnologico e la collaborazione con aziende e start-up.

Infrastrutture: nuovi progetti e focus sull’efficienza energetica

Il budget per le infrastrutture registra un balzo significativo, passando a 69 milioni di euro, con un’attenzione particolare al completamento e alla creazione di strutture innovative. Sono, inoltre, previsti interventi per migliorare l’efficienza energetica dei campus, con una riduzione stimata del 15% dei consumi di energia elettrica rispetto al 2024, grazie all’adozione di impianti fotovoltaici e soluzioni di illuminazione a led.

Personale

Sia per i docenti che per il personale tecnico-amministrativo, tutte le posizioni previste sul 2025 nella programmazione triennale 2024-2026 sono state confermate mediante la copertura economica in bilancio, inclusi 15 posti da ricercatore in tenure-track (di cui 5 riservati ad esterni) e 56 progressioni da ricercatore a tempo determinato ad associato, a cui si aggiungono altre 9 promozioni dal nuovo piano straordinario per ricercatori a tempo indeterminato. Ulteriori posizioni potrebbero essere attivate grazie a nuove risorse per la copertura degli adeguamenti Istat, non appena arriverà riscontro alle richieste fatte dalla Crui al Ministero dell'Economia e delle finanze.