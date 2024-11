Didattica moderna, multidisciplinare e di qualità, e ricerca di elevato spessore. È quanto garantisce l'Università Magna Graecia di Catanzaro, centro di eccellenza per la formazione degli studenti calabresi e non solo che decidono di formarsi in Calabria.

Istituito nel 1998, da subito l'ateneo catanzarese, con le facoltà di Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza e Farmacia, si è imposto nel panorama accademico con ottimi risultati grazie anche ad un significativo incremento nel numero e nella qualità dell’offerta formativa caratterizzata da una forte multidisciplinarietà.

Non solo. Il polo universitario, guidato dal rettore Giovanni Cuda, forte dell'intensa attività sanitaria e di ricerca, e delle scuole di specializzazione, svolge un ruolo strategico nella sanità calabrese, riconosciuto anche a livello internazionale. Un grande sforzo dunque quello portato avanti dall’ateneo per rispondere alle esigenze dei giovani e del territorio, con l’obiettivo di garantire una formazione adeguata e di qualità, con un corpo docente di altissimo livello, nella maggior parte dei casi frutto della stessa università. Non a caso le più autorevoli classifiche internazionali in ambito scientifico, annoverano ogni anno tra i nomi di riferimento anche professionisti dell'ateneo catanzarese.