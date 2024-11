Lo ha annunciato sui social il primo cittadino Giovanni Calabrese che ha ringraziato don Ciotti e il vescovo monsignor Oliva per l’impegno nel portare la manifestazione nella cittadina ionica

«Il presidente della Repubblica Sergio Matterella verrà a Locri il prossimo 19 marzo». Lo ha annunciato sui social Giovanni Calabrese primo cittadino di Locri: «Mi è stato comunicato poco fa da don Luigi Ciotti e dal nostro vescovo, monsignor Oliva – aggiunge - che il prossimo 19 marzo il presidente Mattarella verrà nella nostra città per incontrare i familiari delle vittime della mafie che arriveranno a Locri da tutta la nazione».

Il sindaco ha parlato di “momento storico” per Locri e per l’intera area della Locride, prima di ringraziare don Ciotti, prossimo cittadino onorario della città ionica, «per aver scelto proprio Locri per come sede per la “XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

Espressa quindi «riconoscenza per il grande impegno ed azione culturale che da ventidue anni porta avanti per ricordare la memoria delle vittime innocenti delle mafie». I ringraziamenti hanno raggiunto anche la massima autorità ecclesiastica sul territorio, ovvero il vescovo, per il ruolo avuto nella programmazione dell’evento.