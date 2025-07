Nel 2024 superata quota 6,3 milioni di residenti fuori dall’Italia, con un balzo di 243mila espatri in più in un solo anno. Londra prima città “italiana” all’estero, boom di cittadinanze jure sanguinis in Sud America. Rimpatri in forte calo

Sempre più Italiani decidono di vivere all’estero. Ce lo dice l’Istat nel suo recentissimo rapporto relativo agli anni 2023 e 2024. Al 31 dicembre 2024 i cittadini italiani con dimora abituale all’estero erano 6 milioni e 382mila, ben 243mila in più in appena dodici mesi: l’incremento è notevole (+4,0%).

L’Italia viene considerato il più bel Paese del mondo, tra livello di civiltà, clima, cultura, cibo buono… ma evidentemente per molti suoi figli non è il luogo adatto per viverci e, soprattutto, per lavorare. Di questi 6,38 milioni che, in varie epoche, hanno fatto la scelta di emigrare, il 54% ha preferito una delle nazioni europee, mentre il 40,9% ha attraversato l’Atlantico e se n’è andato in America. Una piccola percentuale, il 5,1, è suddivisa fra Africa (1,1%), Asia (1,3%) e Oceania (2,7%).

Maschi e femmine quasi si equivalgono nella scelta della “fuga”: 3,17 milioni i primi, 2,96 le seconde. Gli espatri nel 2024 sono stati 155.732 (nel calcolo totale ci sono anche gli spostamenti da altri Stati esteri, per cui si parla di migrazione secondaria). L’altro fenomeno da considerare è l’elevato numero di acquisizioni di cittadinanza italiana, in gran parte avvenute facendo valere la discendenza (jure sanguinis): ben 120.835 nel 2024 (erano state 116.338 nel 2023). La percentuale maggiore di “italiani acquisiti” è stata registrata in America Centro-Meridionale (90mila nel 2023), tra Brasile (41mila) e Argentina (33mila).

I rimpatri in Italia hanno avuto consistenza nettamente più bassa: 52.508. Si consideri che meno di un italiano residente all’estero su tre è nato in Italia e che le nascite di Italiani avvenute in altri Paesi sono state 27.412.

Ma in quali Paesi si sono trasferiti i quasi 6 milioni e mezzo di Italiani che risiedono all’estero? In testa, con ampio margine rispetto agli altri, l’Argentina (986.903) e la Germania (846.978), pari rispettivamente al 15,5% e al 13,3% del totale. A seguire: Brasile (670.888), Svizzera (654.302), Regno Unito (496.704), Francia (483.297), Usa (333.126), Spagna (285.362), Belgio (283.939), Australia (164.961), Canada (147.177), Venezuela (117.750), Uruguay (115.765), Cile (68.379), Paesi Bassi (67.812), Austria (48.292), Perù (37.042), Lussemburgo (35.018), Sudafrica (33.112), Irlanda (30.580).

In termini assoluti l’aumento più consistente dei cittadini italiani residenti all’estero è stato contato in Brasile (+53mila), davanti alla Spagna (+30mila), e poi all’Argentina (+29mila) e al Regno Unito (+17mila). In termini relativi, invece, l’incremento più rilevante è stato quello della Spagna (+11,9%).

In Asia, nel complesso, quindi inserendo Cina, India, Giappone, Thailandia, Corea del Sud, ecc. si arriva a 82.500 nostri connazionali. L’immenso continente africano attira di meno: in tutto 71mila di cui, come abbiamo appena visto, quasi la metà nel solo Sudafrica Tra i residenti italiani all’estero l’età media dei nati in Italia è di 55 anni. Tale dato si abbassa di molto per i nati all’estero: 39 anni. Nel Belpaese, per avere un termine di paragone, l’età media dei residenti è pari a 48,7 anni. L’Istat in questa sua analisi ha fornito altri numeri molto interessanti.

Passando dalle nazioni alle città la testa della classifica si sposta in Inghilterra: è Londra, infatti, la metropoli più italiana con 385.904 residenti “tricolori” (anno 2023), e un aumento del 2,9% sul 2022. Segue Buenos Aires, capitale argentina, soprannominata la Parigi del Sudamerica (l’area metropolitana conta quasi 25 milioni di abitanti, la quarta nelle Americhe). Sul podio, in terza posizione, San Paolo (la prima area urbana per popolazione delle Americhe) con 270.670 unità. Dalla quarta posizione in poi l’Istat ha elencato: Zurigo (211.193, Svizzera), Stoccarda (183.099, Germania), Parigi (178.245, Francia), Charleroi (167.933, Belgio), Francoforte sul meno (158.064, Germania), Rosario (142.042, Argentina), Ginevra (132.652, Svizzera), Colonia (129.706, Germania), Monaco di Baviera (128.418, Germania), Lugano (124.096, Svizzera), Madrid (117.702, Spagna), Bruxelles (114.464, Belgio), Barcellona (106.786, Spagna), New York (95.027, Usa). Tutti gli Italiani residenti all’estero sono censiti dall’Anagrafe statale AIRE che ha diramazioni in ogni consolato.