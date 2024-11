Una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale porta con sé piogge e venti forti. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse

Ancora temporali e venti forti interesseranno la Sardegna, la Sicilia e la Calabria. Sono queste le previsioni del Dipartimento della Protezione civile che parla di allerta “rossa” per domani, 22 gennaio, sul versante ionico-meridionale della Calabria e sulla Sicilia nord-orientale, isole minori comprese.

Maltempo in Calabria: in arrivo intense precipitazioni e forti venti

Una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale continua a provocare piogge e venti forti di scirocco sulla Sardegna, in estensione su Sicilia e Calabria. Per tali ragioni è in corso un avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso ieri dal Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, che prevede per oggi, sabato 21 gennaio, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna, in estensione su Sicilia e Calabria, con venti di burrasca forte, dai quadranti orientali.

In merito a domani, domenica 22 gennaio, oltre all'allerta “rossa” su Sicilia e Calabria, la Protezione civile segnala allerta “arancione” sul bacino del basso Fortore in Puglia, sul versante tirrenico-meridionale della Calabria, sulla Sicilia sud-orientale e la Sardegna orientale. Prevista, inoltre, allerta “gialla” su Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, su Tavoliere e bacini meridionali della Puglia, sulle isole Tremiti e la Sicilia nord occidentale.