Bloccata la viabilità a causa della caduta di alcuni alberi. Pioggia e vento ancora fino a domani

Temporali e vento forte hanno interessato il territorio calabrese, dove nelle ultime ore è stato registrato un peggioramento delle condizioni meteo. Diversi i disagi riscontrati soprattutto per la viabilità, con allagamenti e piccoli smottamenti soprattutto in alcune aree interne delle province di Cosenza e Catanzaro.

Traffico chiuso sulla strada statale 177 “Silana-Rossano” per la caduta di alcuni alberi. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria in entrambi i sensi di marcia per consentire agli operai dell'Anas di liberare la carreggiata. Problemi per il forte vento anche su diverse zone costiere, con il mare particolarmente agitato. Le temperature restano comunque nella norma. Secondo la Protezione civile regionale l'ondata di maltempo dovrebbe protrarsi fino a domani.

Francesco Pirillo