Si moltiplicano i disagi provocati dalle piogge e dai nubifragi delle scorse ore. Ridotta la portata idrica in molte località della regione. Tecnici al lavoro

Si moltiplicano i disagi provocati dal maltempo. Nella serata di ieri si è registrato un guasto su un tratto di condotta che alimenta l’impianto di “Santa Domenica”, a Catanzaro. Lo ha comunicato la Sorical all'ufficio acquedotti di palazzo de Nobili, rassicurando che gli addetti della Società che gestisce l'impianto regionale, saranno al lavoro fin dalle prime ore del mattino per individuare e riparare il guasto causato dalle piogge.

Violenti temporali in Calabria, evacuate alcune famiglie nel Reggino

Potrebbero, dunque, registrarsi disfunzioni nelle zone servite dall'impianto “Santa Domenica”: “Gagliano”, centro storico e parte del quartiere “Lido”. Alla luce di questi ulteriori e sopraggiunti problemi, il sindaco Sergio Abramo ha disposto per oggi martedì 24 gennaio, la proroga dell'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle scuole paritarie della città.

Emergenza maltempo, ancora scuole chiuse in diverse città

I disagi, inoltre, si sono palesati sul lato Ionico-Reggino provocando delle criticità sulla condotta adduttrice dello schema acquedottistico “Tuccio”. Tali difficoltà – riporta una nota della Sorical - hanno comportato un notevole decremento, ed in alcuni casi anche l’interruzione della portata idrica addotta ai Comuni di Reggio Calabria, Roghudi, Melito Proto Salvo, Montebello Jonico, San Lorenzo, Motta San Giovanni.

Guasto elettrico agli impianti, ridotta la portata idrica a Cosenza

L’insistenza delle piogge – continua il comunicato – non ha consentito di espletare gli interventi necessari al superamento dei guasti. In provincia di Vibo Valentia è stata ridotta la portata dello schema acquedottistico dell'Alaco a causa di un guasto alla linea area elettrica da 20Kw dell'Enel a servizio del potabilizzatore. La portata idrica è ridotta ad un terzo per tutti i Comuni delle Serre Vibonesi, la città di Vibo e Palmi. I tecnici della Sorical sono al lavoro per attivare il gruppo elettrogeno in attesa che l'Enel, oggi, ripristini il servizio elettrico.

g.d'a.