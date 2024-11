La vicenda è avvenuta a Sellia Marina. Prima sono stati recuperati gli occupanti, dopo è stata messa in sicurezza la vettura

Comincia la conta dei danni provocati dalle forti precipitazioni. Ieri sera i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti nel comune di Sellia Marina per recuperare alcune autovetture rimaste bloccate nelle acque del fiume Uria.

Le auto in transito, per via dell'ingrossamento del fiume dovuto alle piogge, sono rimaste bloccate dalle acque con gli occupanti a bordo.

La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuti dal distaccamento di Sellia Marina, hanno dapprima recuperato gli occupanti e poi hanno messo in sicurezza l'auto.