“Mamma Cinema”, un motto ormai diffuso a Catanzaro, nel Catanzarese e in tutta la Calabria. È lo slogan che i tifosi giallorossi hanno recitato partita dopo partita durante la spettacolare cavalcata che la squadra del capoluogo di Regione ha compiuto questa stagione in Serie C, conquistando la cadetteria. Ma “Mamma Cinema” ora è diventato anche il titolo di una canzone.

Gli artisti catanzaresi Gioman e Killacat noti negli ambienti reggae/dancehall/hip hop italiani nella giornata di ieri hanno pubblicato la loro nuova canzone che ha come titolo, appunto, “Mamma Cinema”. Un inno dedicato ai giocatori, al mister, alla società e al popolo giallorosso che durante questa annata hanno seguito con costanza e dedizione le Aquile del Sud.

Il «gioiello Iemmello», le difese «distrutte da Vandeputte», con «Brighenti davanti ti spaventi». Questi alcuni passaggi del testo della canzone nella quale il leitmotiv che si ripete è appunto Mamma Cinema.