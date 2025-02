La famiglia del cantautore cosentino in partenza per sostenere Dario al Festival: «Sono molto felice». Nei giorni scorsi proprio la madre aveva dedicato al figlio un’emozionante lettera

«A Sanremo porto tutta la mia figlia, ci sarà anche mia mamma». Detto, fatto. In conferenza stampa a Cosenza Brunori Sas lo aveva annunciato e così è stato. In partenza questa mattina dall’aeroporto di Lamezia Terme anche “Mammarella Sas” o, semplicemente, la mamma di Dario Brunori. In compagnia di Alessandro, il fratello di Dario, “Mammarella Sas” si è imbarcata sul volo verso Genova. «Non potevo mancare a questo appuntamento - ci ha detto -. Sarà un’esperienza emozionante. Sono molto felice per Dario. Io sono molto credente e sono sicura che questa storia sarà, comunque vada, da raccontare».

Una storia bella, fatta di musica, successi, soddisfazioni e di una famiglia che ha sempre tifato per lui. E proprio la madre ha dedicato al figlio Dario una lettera carica di amore prima del debutto sanremese.

«Festival 2025. Non avrei mai pensato che ci saresti stato tu, figlio mio! Penso a tuo padre. . . Che avrebbe fatto? Chi avrebbe votato? E soprattutto: chi avrebbe fatto votare? Non ho ancora realizzato. Per me resti sempre il figlio che, con la sua semplicità e simpatia, mi porta tante risate. Ora che ci penso, mi porti Sorrisi e Canzoni...».