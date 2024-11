La Rete associativa ente Pro Loco italiane ha rilasciato i suoi primi 13 marchi di qualità. Si tratta di una qualifica che va ad individuare gli eventi che lavorano per la promozione e valorizzazione dell’enorme patrimonio materiale e immateriale presente nei territori. Appuntamenti che le Pro Loco esaltano con attività ormai consolidate e che favoriscono la crescita dell’economia locale.

La locandina dell'evento

I marchi hanno interessato: “Carnevali autentici”, “Sagre d’eccellenza” ma anche palii e rievocazione storiche. Tra i premiati anche diverse kermesse calabresi: il Carnevale di Castrovillari, le sagre di Stefanaconi e San Costantino Calabro, la rievocazione storica di Gerace. La cerimonia di consegna si terrà il 12 marzo, dalle ore 14.00, al Senato, palazzo Madama, Roma.

Ecco i marchi di qualità Epli

“Sagra d’eccellenza”, per quanto concerne, qualità, tradizioni e sostenibilità ambientale, riconoscimento per la Festa del pane – Stefanaconi (Vibo Valentia), Festival delle Pro Loco – Sestu (Cagliari), Festival dell’Aglianico del Vulture Sagra Tumact me tulez – Barile (Potenza), Sagra da Pitta Chjina – San Costantino Calabro (Vibo Valentia), Festa della Mela – Maddaloni (Caserta), Sagra della Castagna – Calvello (Potenza), Sagra delle Pesche – San Sperate (Cagliari).

Per “Carnevale autentici”, ai fini dell’attribuzione del marchio, tenuti in considerazione folclore, storia e autenticità. Svettano qui il Carnevale di Castrovillari, nel Cosentino e il Carnevale di Capua.

Infine, per “Palii, rievocazioni e cortei storici”, settore cultura, sicurezza e rispetto per gli animali: Historia Raduno Multiepoca – Gravina in Puglia (Bari), Laurenzana 1809 Il Brigante Taccone Re di Calabria e Basilicata – Laurenzana (Potenza), Palio dell’Ascensione ed il corteo di Quartieri Storici – Floridia (Siracuso), Il Tocco – Gerace (Reggio Calabria), Corrado IV Il sogno di un imperatore – Lavello (Potenza), Palio degli asinelli – Ollolai (Nuoro).