Mare: depurazione e pulizia delle spiagge, siamo pronti all’estate? La stagione estiva è alle porte ma ancora non sappiamo se i problemi di depurazione incideranno negativamente sulla stagione turistica. Le nostre spiagge saranno pulite e adeguatamente ospitali per bagnanti e turisti? Questo il tema della nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. Ospiti in studio Carlo Tansi, geologo e leader del movimento Tesoro Calabria e Alessandro Ruvio, presidente associazione Mare Pulito. In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il tg, appuntamento alle 14.30 con Dopo la notizia,il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Le elezioni di Catanzaro al centro della puntata. Ospite in collegamento Wanda Ferro, candidata per Fratelli d'Italia.