Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è giunta stamani nel comune reggino per inaugurare il nuovo campo di calcio del paese: «Questo campo può essere un modo per superare le discriminazioni e per costruire una società in cui prevalga la legalità»

Tutti gli articoli di Attualità

PHOTO

Boschi a San Luca - Da ANSA CZ, foto di Alessandro Sgherri