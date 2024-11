Riconosciuto dalla proprietaria del veicolo, l’autore del furto è stato bloccato da poliziotti fuori servizio dopo un breve inseguimento

REGGIO CALABRIA - La Polizia di Stato ha arrestato a Reggio Calabria, in flagranza del reato di furto aggravato, resistenza ed evasione, un cittadino marocchino Khalid Ouadil, 33 anni, senza fissa dimora, con precedenti per furto aggravato. Una donna ha riconosciuto l'autovettura che le era stata rubata il giorno precedente, guidata dallo straniero. In un primo momento la proprietaria del veicolo ha cercato di fermare l'autore del furto e, non riuscendovi, ha attirato l'attenzione dei passanti, invocando l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti, liberi dal servizio, il funzionario del Commissariato di Polistena e il suo autista che, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato il nordafricano e lo hanno condotto nei locali della Questura. Il marocchino e' stato trovato in possesso di materiale hi-tech di considerevole valore: due computer portatili, tre telefoni cellulari ed una fotocamera digitale.