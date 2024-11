Il programma propone un servizio-inchiesta del giornalista Nello Trocchia sui rapporti tra logge, ‘ndrangheta e politici con un’intervista pure al sindaco Elio Costa

Andrà in onda questa sera alle ore 21,20 il programma “Nemo-nessuno escluso” condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Reportage, interviste esclusive, racconti inediti affidati alla voce dei protagonisti. Il giornalista Nello Trocchia accende i riflettori sull’intreccio mafia-politica-massoneria nel Vibonese con un servizio pure sul Comune di Vibo Valentia ed un’intervista al sindaco Elio Costa. Viaggio poi nel Vibonese alla ricerca di personaggi iscritti alle logge massoniche finiti in inchieste sulla ‘ndrangheta. E non mancano le sorprese…

