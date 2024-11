Tante le voci raccolte oggi nel programma di approfondimento di LaC Tv: una puntata a caldo andata in onda ad appena qualche ora dalla visita del presidente della Repubblica a Castrovillari e Mongrassano

«Lo Stato deve mettere le aziende in condizione di sostenere la crescita anche attraverso le infrastrutture». C’era anche Simone Gamberini, presidente nazionale della Legacoop, all’evento organizzato oggi a Castrovillari per accogliere il presidente della Repubblica. Nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia, condotta da Pier Paolo Cambareri, su precisa domanda dell’inviato Salvatore Bruno il giovane manager ha rilanciato il valore della forza lavoro, dell’unione e della condivisione degli obiettivi. Ma ha anche rilevato quanto sia importante, per aziende che puntano all’eccellenza e investono sui dipendenti, trovare un terreno fertile anche dal punto di vista infrastrutturale.

Una “puntata a caldo”, quella di oggi, andata in onda dopo appena qualche ora dal rientro a Roma del Capo dello Stato. In collegamento da Castrovillari anche il direttore responsabile di Cosenza Channel, Massimo Clausi, e i contributi della giornalista Alessia Principe.

Da Mongrassano, invece, diretta dallo stabilimento della Gias, l’altra azienda cui Mattarella ha voluto rendere omaggio con la sua presenza, l’inviato Antonio Alizzi con il sindaco Ferruccio Mariani. Tra i contributi mandati in onda, quello del presidente nazionale di Granarolo Gianpiero Calzolari e dei rappresentanti istituzionali della Regione (Gianluca Gallo, Fulvia Caligiuri e Giacomo Giovinazzo) e il rettore dell’Unical. Una puntata ricca di contributi per interpretare le parole chiave pronunciate da Mattarella. E che riconducono a un solo denominatore comune: il rispetto della dignità dei lavoratori come patrimonio unico e imprescindibile di ogni azione imprenditoriale.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.