Una visita lampo, prima della giornata dei lavoratori, in due stabilimenti che sono delle eccellenze conclamate in Calabria, una serie di incontri istituzionali e poi il ritorno a Roma per un periodo pre-elettorale fatto di fibrillazioni politiche da tenere sotto controllo direttamente dal Quirinale, tra minacce di rimpasti e tensioni sui fronti internazionali.

Dopo l’esclusiva di LaC News24, che per prima ha dato notizia della visita istituzionale del Capo dello Stato in Calabria, la macchina organizzativa è potuta uscire allo scoperto dopo settimane di incontri, programmi e agende che si puntellano: la riservatezza è d’obbligo, quando si tratta della sicurezza della prima carica dello Stato, e tutto quindi dovrà essere perfettamente allineato ad una macchina, quella del Quirinale, che non ammette ritardi.

Non vi sono state ancora comunicazioni ufficiali sulla presenza di Mattarella in Calabria (l’agenda degli impegni ufficiali non è ancora stata aggiornata) e dovrebbe arrivare nelle prossime ore, presumibilmente nella giornata di venerdì, una comunicazione della Prefettura di Cosenza che annuncia la visita, senza però maggiori dettagli sul programma ufficiale.

Mattarella in Calabria, incontri privati con Occhiuto e vertici istituzionali

L’agenda, come già detto, sarà strettissima: non ci sarà spazio per una visita istituzionale presso la Cittadella regionale di Germaneto, né per altre visite ad enti e istituzioni. Durante la giornata, però, sarà ritagliato uno spazio per una serie di incontri privati: su tutti, quello con il presidente Occhiuto, che farà seguito all’incontro dello scorso dicembre, quando proprio Mattarella ha ricevuto il governatore calabrese al Quirinale.

Occhiuto, tra l’altro, è uno dei nomi forti di quella Forza Italia che l’elemento di equilibrio di una maggioranza sempre più sospesa tra liti interne ed estremismi (non a caso da mesi circola il suo nome come eventuale ministro in un Meloni bis) e l’incontro con Mattarella sarà l’occasione per affrontare tanti temi sui territori. Previsto un passaggio inoltre con il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, che sta curando con attenzione maniacale la macchina organizzativa della visita sul territorio cosentino, mentre tra gli invitati ci saranno certamente i primi cittadini e il presidente della Provincia, Rosaria Succurro.

Mattarella in Calabria, visite agli stabilimenti GIAS e Assolac

Il fulcro della visita, però, saranno gli incontri presso le imprese calabresi: il presidente Mattarella sta incontrando in questi mesi imprenditori e aziende sane del Made in Italy nostrano. Proprio le due aziende individuate, GIAS e Assolac, sono due punti di riferimento importanti del panorama imprenditoriale calabrese: la GIAS, leader nel trattamento e nella produzione di alimenti surgelati, è cresciuta esponenzialmente sotto la guida di Gloria Tenuta, nominata Cavaliere del Lavoro proprio da Mattarella nel 2018. Lo stabilimento sarà il punto centrale della visita del presidente: ci sarà, infatti, spazio per la visita al nuovo museo d’impresa della GIAS, inaugurato solo qualche mese fa, e per un evento il cui cerimoniale però è ancora top secret.

Nel pomeriggio il presidente si muoverà verso Castrovillari per una nuova visita, questa volta alla cooperativa Assolac, leader in Calabria per la raccolta e commercializzazione del latte vaccino: un endorsement importantissimo per una delle famiglie che da anni non solo lavora in un settore strategico, ma che attraverso lo strumento delle società cooperative, dell’innovazione nei processi e nella fiducia nella sostenibilità ambientale è diventato un vero e proprio fiore all’occhiello in tutto il meridione d’Italia.

Questo dunque, almeno per il momento, il programma di massima della visita lampo in Calabria: ovviamente, tutto può ancora cambiare, sia per via di eventuali novità che possono emergere nei prossimi giorni sia per esigenze di sicurezza. Il programma, però, pare andare spedito verso le conferme alle indiscrezioni in attesa dei crismi dell’ufficialità che giungeranno solo nelle prossime ore.